〔美国热股〕美国国际集团公布获利後股价跌至17个月低位

路透纽约8月5日电---美国国际集团(AIG.N)股价周五跌至17个月低位,因分析师称,该公司的获利仍然复杂,导致估值较同业折价.

AIG周四报告第二季录得获利,因税收优惠以及对亚洲保险商友邦保险(AIA)持股三分之一的投资,抵消了其主营业务营业利润的下降.[ID:nCN1878081]

周五上午,美国国际集团下挫2.84%报25.65美元,稍早一度低见25.14美元,此为去年3月初以来最低.(完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

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