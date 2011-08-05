〔欧洲汇市〕英镑兑美元走坚,就业数据缓解对美重陷衰退的担忧

* 英镑在美国就业数据超预期後走强

* 数据缓解了近期对美国将出现二次衰退的担忧

* 英镑兑欧元持稳,欧元区债务问题令欧元承压

路透伦敦8月5日电---英镑兑美元周五走强,之前公布的美国就业数据超预期,且缓解投资者担忧.近期公布的一系列数据支持美国将出现二次衰退的观点并提振避险货币.

英镑兑欧元EURGBP=D4基本持稳,欧元/英镑微升至0.8680英镑,稍早跌至两个月低位,受累于对欧元区债务问题可能扩散至意大利和西班牙的担忧挥之不去.

交易商称,近期阻力位在8月8日触及的高位0.8750英镑,但分析师称,下档方面,如收在200日移动均线切入位0.86644英镑之下将为跌至3月11日触及的低位0.8590英镑铺路.

FXPRO的首席策略师Michael Derks表示,"美国就业数据给欧元和英镑/美元提供些许支撑,因投资者削减美元多头头寸."

"但美国就业市场仍然脆弱,且鉴于欧元区债务问题,英镑/美元看似将持稳."

美国劳工部公布,美国7月非农就业岗位增加11.7万(路透预估为增加8.5万),6月修正後为增加4.6万(前值为增加1.8万).7月失业率为9.1%(预估为9.2%),6月为9.2%(前值亦为9.2%).7月平均时薪增长0.4%(市场预估为增长0.2%).[ID:nCN1880057]

英镑/美元GBP=D4日内上扬0.5%,报1.6352美元,昨日日本央行入市干预打压日圆导致美元普涨,英镑回落1%,今日英镑反弹.

分析师称,如果英国央行在下周公布的季度通胀报告中下调成长预期,英镑涨势可能消退.

欧元兑英镑削减稍早部分跌幅,因美国就业数据公布以及交易商称欧洲央行买入葡萄牙和爱尔兰公债以遏制两国公债收益率攀升後,风险意愿有所改善.

但分析师预计,欧元区债务危机不断加剧将推低欧元/英镑.

一项周五公布的路透调查预计,欧元/英镑在12个月内将跌至0.847英镑.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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