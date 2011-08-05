〔英国债市〕英债从近期高位回落,在录得纪录涨幅後稍作喘息

路透伦敦8月5日电---英债期货周五从近期高位回落,走势与德债基本一致,盘中呈拉锯走势,美国就业岗位增长和对欧元区债务危机的担忧主导市场.

9月英债期货FLGU1结算价回落28个跳动点,报126.58,表现强于可比德债期货约15个跳动点,稍早触及合约新高.

市场周四和周五受阻,因欧洲央行买入已获得救助的爱尔兰和葡萄牙公债,而非买入意大利和西班牙公债以扶助避免这两个国家需要寻求紧急贷款的可能性.

在强于预期的美国非农就业数据公布後,英债期货下跌逾40个跳动点至日低126.06,因该数据缓解了对美国经济体质的担忧.

美国劳工部公布,美国7月非农就业岗位增加11.7万(路透预估为增加8.5万),6月修正後为增加4.6万(前值为增加1.8万).7月失业率为9.1%(预估为9.2%),6月为9.2%(前值亦为9.2%).7月平均时薪增长0.4%(市场预估为增长0.2%).[ID:nCN1880057]

英债期货很快收复失地,今日为典型的暑假成交清淡期市场波动异常剧烈.

投资者静待英国央行下周公布通胀报告和之後的记者会.预计央行将暗示未来一年内不会升息.(完)

--编译 母红;审校 李军

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