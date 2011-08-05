〔美国债市〕公司债利差走宽,因市场愈发担心美国经济再陷衰退

IFR纽约8月5日电---今天公司债市场没有理会优于预期的7月就业数据,且延续跌势,因非农就业岗位增加的消息未能抵销美国经济或陷入双底衰退的更多凭证的影响.

周五美国劳工部公布,美国7月非农就业岗位增加11.7万(路透预估为增加8.5万),6月修正後为增加4.6万(前值为增加1.8万)[ID:nCN1880057]

尽管股市受消息带动起初走强,但在早盘中段再次回落.

午盘IG16指数走宽2.5个基点,至105.9个基点,同时交易商形容二级债市出现两个极端情况.

"一方面是金融企业,其公司债利差全线走宽,而另方面诸如微软(MSFT.O)等优质工业类公司债,其利差表现一直强劲,"D.A Davidson高级公司债交易商Rick Fulmer说.

美国银行(BAC.N)票息在5%于2021年到期的公司债交投在266基点/262基点,8月1日时交投在235/230基点,而午盘时,微软票息在4%于2021年2月到期的公司债基本持平,之前交投在大约45基点.

市场刚推出的公司债也出现这情况,可口可乐票息在3.30%于2021年到期的公司债定价利差为72基点,午盘报68/65基点,而评等较低的Hyatt公司债于周四定价,需作调整以获得动能.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>