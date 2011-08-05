〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货尾盘反弹收高,受美国股市上扬带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五多数收高,当日大部分时间下跌後尾盘上扬,经纪商称因美国股市在交投震荡中上涨.
尽管美国公布的非农就业数据强于预期,但人们对"双底衰退"前景的担忧早盘时打压了股市和谷物市场.
美元走软,另在动荡交投中原油价格上涨.
盘初美国作物天气改善亦打压玉米期货市场.农业气象机构预计,美国玉米带下周多数时间气温将下降,而且将出现阵雨,这应中断玉米作物生长状况恶化的势头.
谷物交易员称,由于需求疲弱及美国南方地区开始收割,美国中西部玉米现货从持稳至下跌.
9月玉米期货合约CU1跌3/4美分,报6.93美元.12月玉米期货CZ1涨1-1/2美分,报7.03美元.
今日CBOT玉米成交量预估为358,111口.(完)
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--编译 于春红;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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