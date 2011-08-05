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市场报道 | 2011年 8月 6日 星期六 05:40 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货尾盘反弹收高,受美国股市上扬带动

路透芝加哥8月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五多数收高,当日大部分时间下跌後尾盘上扬,经纪商称因美国股市在交投震荡中上涨.

尽管美国公布的非农就业数据强于预期,但人们对"双底衰退"前景的担忧早盘时打压了股市和谷物市场.

美元走软,另在动荡交投中原油价格上涨.

盘初美国作物天气改善亦打压玉米期货市场.农业气象机构预计,美国玉米带下周多数时间气温将下降,而且将出现阵雨,这应中断玉米作物生长状况恶化的势头.

谷物交易员称,由于需求疲弱及美国南方地区开始收割,美国中西部玉米现货从持稳至下跌.

9月玉米期货合约CU1跌3/4美分,报6.93美元.12月玉米期货CZ1涨1-1/2美分,报7.03美元.

今日CBOT玉米成交量预估为358,111口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 于春红;审校 母红

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