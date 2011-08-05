〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡回吐涨幅,因霜冻担忧缓解

路透纽约/伦敦8月5日电---阿拉比卡咖啡期货周五成交活跃,巴西咖啡种植带霜冻提振咖啡大涨近5%,随後担忧缓解,咖啡回吐大部分涨幅.

美国可可期货收高,但是远低于日内高位,受美元下跌支撑.原糖期货追随其他金融市场下跌,因对宏观经济的担忧抵消诸如巴西甘蔗产量较低等利好基本面.

咖啡种植合作社称,周五早些时候,霜冻袭击了巴西米纳斯吉拉斯州咖啡种植带核心区域,肯定会拖累明年的产量,尽管灾害的严重程度还不得而知.

"市场反应剧烈,因巴西霜冻的影响尚不确定.这场灾害的严重和意外程度较年初那场略高...现在大家认识到影响并不严重,我觉得此前买入咖啡期货的投机商出脱部分头寸,令价格回落."Newedge USA机构销售副总裁Rodrigo Costa称.

ICE-9月阿拉比卡咖啡KCU1升2.15美分,或0.9%,结算价报每磅2.38美元,盘中高见2.4770美元.Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货LCCU1收高17美元,报每吨2,062美元.

ICE-10月原糖期货SBc1收低0.25美分,报每磅27.54美分.Liffe-10月白糖期货LSUV1升10.30美元,或1.4%,至每吨730.10美元.

"我们仍看空期糖,因为预期2011/12年全球供应过剩,巴西的一系列利好消息可能已成为过去,"摩根士丹利在商品研究报告中写道.

ICE-9月可可期货CCU1收高31美元,或1%,收报每吨2,936美元,盘中高见3,005美元.Liffe-9月可可期货LCCU1升19英镑,报每吨1,852英镑.(完)