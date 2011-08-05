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市场报道 | 2011年 8月 6日 星期六 03:14 BJT

〔美国数据〕6月消费者信贷大增155.3亿美元,预估为增加50亿美元

路透华盛顿8月5日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周五报告显示,美国6月消费者信贷猛增155.3亿美元,显示尽管就业市场紧蹙,消费者仍愿意保持借贷强劲.

6月消费者信贷贷较5月录得的50.8亿美元的增幅高出两倍,同时也超过了分析师预期的增加50亿美元.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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