〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因担心全球经济状况且美国天气改善

农业气象机构称,下周大部份时间美国玉米种植带气温将下降及有阵雨,这将中断玉米作物生长状况恶化的势头,特别提振大豆的生长前景.

CBOT玉米Cc1 693.00 -0.75 -0.1% 10.2%

CBOT大豆Sc1 1331.50 -7.75 -0.6% -4.5%

CBOT豆粕SMc1 345.20 -2.40 -0.7% -6.8%

CBOT豆油BOc1 54.90 -0.28 -0.5% -4.9%

CBOT小麦Wc1 679.00 -2.75 -0.4% -14.5%

CBOT稻米RRc1 1629.50 4.50 0.3% 16.4%

NYMEX原油期货CLc1 86.62 -0.01 0.0% -5.2%

道琼工业指数.DJI 11,438 47 0.4% -1.3%

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)