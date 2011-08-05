〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因担心全球经济状况且美国天气改善

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌,交易商指因受担心全球经济状况及美国作物天气改善打压.
近月大豆合约本周收跌1.8%,为连续第三周下跌.
美元走弱,尾盘时原油价格在交投震荡中攀升.
农业气象机构称,下周大部份时间美国玉米种植带气温将下降及有阵雨,这将中断玉米作物生长状况恶化的势头,特别提振大豆的生长前景.
豆粕和豆油期货双双追随大豆期货走势而收低.
CBOT-8月大豆SQ1收低7-3/4美分,报每蒲式耳13.31-1/2美元.CBOT-8月豆粕合约SMQ1收跌2.4美元,报每短吨345.2美元.8月豆油合约BOQ1收跌0.28美分,报54.90美分.
预估CBOT大豆成交量为166,371口,豆油成交98,129口,豆粕成交61,589口.
以下为CBOT农产品期货1855GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 693.00 -0.75 -0.1% 10.2%
CBOT大豆Sc1 1331.50 -7.75 -0.6% -4.5%
CBOT豆粕SMc1 345.20 -2.40 -0.7% -6.8%
CBOT豆油BOc1 54.90 -0.28 -0.5% -4.9%
CBOT小麦Wc1 679.00 -2.75 -0.4% -14.5%
CBOT稻米RRc1 1629.50 4.50 0.3% 16.4%
EU小麦BL2X1 195.50 -1.25 -0.6% -22.6%
NYMEX原油期货CLc1 86.62 -0.01 0.0% -5.2%
道琼工业指数.DJI 11,438 47 0.4% -1.3%
现货金XAU= 1658.50 10.60 0.6% 16.8%
欧元/美元EUR= 1.4265 0.0168 1.2% 6.9%
美元指数.DXY 74.5870 -0.5370 -0.7% -5.6%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1268 0 0.0% -28.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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