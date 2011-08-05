美国各类经济指标总览--2011/8/5

美国劳工部公布,美国7月非农就业岗位增加11.7万(路透预估为增加8.5万),6月修正後为增加4.6万(前值为增加1.8万).7月失业率为9.1%(预估为9.2%),6月为9.2%(前值亦为9.2%).7月平均时薪增长0.4%(市场预估为增长0.2%).[ID:nCN1880057]

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周五报告显示,美国6月消费者信贷猛增155.3亿美元,显示尽管就业市场紧蹙,消费者仍愿意保持借贷强劲.6月消费者信贷贷较5月录得的50.8亿美元的增幅高出两倍,同时也超过了分析师预期的增加50亿美元.[ID:nCN1880681]

当前值 前次值

失业率(%) 9.1(6月) 9.2(6月修正值)

非农业就业岗位(万) +11.7(7月) +4.6(6月修正值)

平均时薪(%) +0.4(7月) 持平(6月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) -0.2(6月) +0.2(5月修正值)

不包括食品和能源CPI(%) +0.3(6月) +0.3(5月修正值)

实质所得(%) -0.1(6月) +0.1(5月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) -0.4(6月) +0.2(5月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.3(6月) +0.2(5月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.3 +0.4

(第二季初值) (第一季终值)

GDP平减指数(%) +2.4 +2.7

(第二季初值) (第一季终值)

零售销售(%) +0.1(6月) -0.1(5月修正值)

国际贸易收支(亿美元)逆差502.3(5月) 逆差436.3(4月修正值)

雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)

工业生产(%) +0.2(6月) -0.1(5月修正值)

产能利用率(%) 76.7(6月) 76.7(5月修正值)

初请失业金人数(万人) 40 40.1

(7月30日当周) (7月23日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字430.8(6月) 赤字576.4(5月)

领先指标(%) +0.3(6月) +0.8(5月)

个人所得(%) +0.1(6月) +0.2(5月)

个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2(6月) +0.2(5月)

消费者信贷(亿美元) 增加155.3(6月) 增加50.8(5月)

企业库存(%) +1.0(5月) +1.0(4月修正值)

建筑支出(%) +0.2(6月) +0.3(5月修正值)

消费者信心 59.5(7月) 57.6(6月修正值)

房屋开工(万户) 62.9(6月) 54.9(5月修正值)

建筑许可(万户) 62.4(6月) 60.9(5月修正值)

成屋销售(万户) 477(6月) 481(5月)

新屋销售(万户) 31.2(6月) 31.5(5月修正值)

工厂订单(%) -0.8%(6月) +0.6(5月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) -1.9%(6月修正值) +2.0%(5月修正值)

供应管理协会非制造业指数 52.7(7月) 53.3(6月)

供应管理协会制造业指数 50.9(7月) 55.3(6月)

趸售(批发)库存(%) +1.8(5月) +1.1(4月修正值)

进口物价(%) -0.5(6月) +0.1(5月修正值)

出口物价(%) +0.1(6月) +0.2(5月修正值)

单位劳工成本(%) +0.7 -2.8

(第一季修正值) (第四季修正值)

非农业生产率(%) +1.8 +2.9

(第一季修正值) (第四季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,192.7 赤字1,121.8

(第一季初值) (第四季修正值) (完)