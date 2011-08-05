〔伦敦金属〕基本金属因经济忧虑跌至数周低点,Escondida铜矿复工

* Escondida铜矿复工,工人结束罢工

* 期铜本周重挫9%,罢工结束令跌势加剧

* 美国7月新增非农就业岗位高于预期,提供短暂缓解

* 期镍、期锌、期铅和期锡均大跌约5%

路透纽约/伦敦8月5日电---基本金属周五挫至数周低点,未能从股市反弹中获得多少支撑,因交易商关注经济放缓和智利大罢工结束.

周四,铜价跌幅不及油价,但周五基本金属补跌.周四欧元区债务危机的不安情绪以及对双底衰退的担忧引发市场录得金融危机以来最大规模抛售.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大跌3.4%,报9,040美元,盘中触及6月28日来最低,本周重挫9%,为去年6月来最大周度跌幅.

但铜价在盘後交易中小幅缩减跌幅,因在消息人士表示欧洲央行可能买入意大利公债,令市场寄望欧元区债务危机可能快将告终後,股市反弹.

今日交投震荡,在数据显示美国7月新增非农就业岗位都与预期後,市场有几个小时买盘不错,但交易商仍担心之後有更多坏消息.

全球最大铜矿智利的Escondida铜矿工会宣布结束两周的罢工,开始复工後,铜价遭遇进一步卖压.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1收低11.85美分或2.80%,报每磅4.1170美元,盘中跌至6月28日来最低的4.0795美元.

以下为1717GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 411.25 -12.30 -2.90 444.70 -7.52

LME期铝 2400.00 -124.00 -4.91 2470.00 -2.83

LME期铜 9040.00 -315.00 -3.37 9600.00 -5.83

LME期铅 2360.00 -130.00 -5.22 2550.00 -7.45

LME期镍 22505.00 -1145.00 -4.84 24750.00 -9.07

LME期锡 24300.00 -1205.00 -4.72 26900.00 -9.67

LME期锌 2199.50 -130.50 -5.60 2454.00 -10.37

上海期铝 17485.00 -650.00 -3.58 16840.00 3.83

上海期铜 68570.00 -3040.00 -4.25 71850.00 -4.57

上海期锌 17165.00 -1085.00 -5.95 19475.00 -11.86

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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