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市场报道 | 2011年 8月 6日 星期六 04:18 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨0.54%,Nasdaq回落0.94%

路透纽约8月5日电---美国股市周五收盘涨跌互现,本周录得逾两年来最大周度跌幅,市场走势震荡,三大指数平盘上下游走,标普500指数终盘微幅收跌.

美国股市综合成交量高达158亿股,为2010年闪跌以来成交量最高的一天.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI上扬60.93点,或0.54%,报11,444.61点;标准普尔500指数.SPX微跌0.69点,或0.06%,报1,199.38点.Nasdaq指数.IXIC回落23.98点,或0.94%,报2,532.41点.

本周,道指收跌5.8%;标普500指数收挫7.2%,录得2008年11月以来最大单周跌幅;Nasdaq指数回落8.1%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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