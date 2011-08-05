〔美国债市〕摩托车和学生贷款ABS令市场再度焕发生机

IFR纽约8月5日电---美国有资产担保的证券(ABS)市场在本周再度焕发生机,有四宗新交易定价.交易涉及的资产类别从摩托车,设备到学生贷款不等.

根据巴克莱资本提供的信息,ABS二级市场仍然淡静,投资者继续离场观望,因全球其他市场担忧全球经济体质,与一级市场形成鲜明对照.

巴克莱ABS分析师Joseph Astorina写道,"美国债务上限上调问题解决後,消费者ABS市场转而关注其他一些紧迫的问题,其中包括美国经济疲弱和全球市场动荡."

"在这样的背景下,高等级消费者ABS利差本周小幅收窄.另外,FFELP学生贷款ABS利差扩阔2-5个基点."

本周二美国上调债务上限後,ABS市场在中断两周後再度焕发生机,有三宗新券交易很快被宣布.另一宗交易在本周稍晚定价.

第一宗是6.086亿美元的144a Hyundai Auto Lease Securitization Trust (HALST) 2011-A交易,承销商为苏格兰皇家银行(主结构行).法国巴黎银行和花旗银行为联席主承销商.

此宗交易评级为AAA,由三部分组成,平均年期分别为1.1,1.88和2.30年.定价指导料为EDSF上浮30-35个基点,EDSF上浮50个基点和Interpolated Swaps上浮55-60个基点.

另外,Harley Davidson (HOG.N)2011年首次发行规模为6亿美元Harley-Davidson Motorcycle Trust 2011-1 (HDMOT 2011-1)交易,花旗集团(结构),摩根大通和RBS为主承销商.

1.10年期的AAA固定和浮动票息部分的定价指导分别为EDSF上浮20-25个基点,和一个月LIBOR上浮20个基点区域.最终定价逾定价指导一致,均为上浮20个基点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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