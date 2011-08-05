〔美国债市〕机构债经历震荡的一周後本周利差基本持平

IFR纽约8月5日电---所有市场经历震荡的一周,机构债利差大幅走宽後,周五机构债利差和上周基本持平.

周五机构债利差走阔.上周机构债利差走宽的势头延续至本周初,当时市场担心美国评级可能被下调.但周二美国提高举债上限的议案一经签定成为法律,惠誉及穆迪均确认美国的AAA评级,机构债利差开始收窄.

与此同时,美国公债收益率急挫,跌至去年10月来最低.两年期公债收益率下滑至纪录新低,且国库券(实质)收益率下跌至负值.机构债投资人在本周吸纳所有债券,抹去了周一尾盘机构债走宽3-5个基点的 势.

但押注目前公债收益率可能留守在低位,相对价值投资者周五锁定利润,几乎卖出所有年期的机构债,令利差在日内走宽约2个基点.

本周机构债基本持稳.TRACE数据显示,成交放量,共2,644口,总计51.47亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>