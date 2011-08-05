〔美国股市〕意大利和西班牙企业带领欧洲ADR上扬

路透纽约8月5日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周五上扬,欧洲企业涨幅抵消了亚洲和拉美ADR跌势.

纽约梅陇银行ADR指数.BKADR上扬0.41%,至127.09点.标准普尔500指数.SPX回落0.06%.

欧洲股市周五下跌,且录得约三年来最大单周跌幅,因担心全球经济增长疲弱及欧元区债务危机进一步蔓延,威胁意大利和西班牙.但追踪意大利和西班牙股市的美国上市交易基金攀升.iShares MSCI Italy Index (EWI.P) 跳升5.5%.iShares MSCI Spanish Index (EWP.P)劲扬6.5%.

纽约上市的Telecom Italia (TI.N)跳升12.6%,报12.42美元.受国际投资者青睐的西班牙国际银行STD.N攀升6.7%,至9.39美元.

意大利总理贝鲁斯柯尼称,该国将推出平衡预算的宪法原则,他还表示,我们将加速执行撙节计划举措,目标是在2013年前实现平衡预算.

消息人士称,欧洲央行准备购买意大利和西班牙公债,如果贝鲁斯柯尼承诺提前进行特定改革.这扶助市场反弹.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收跌0.49%,至126.90点.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收挫0.55%,至355.61点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI