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市场报道 | 2011年 8月 6日 星期六 05:39 BJT

〔加拿大股市〕连续第二日大跌,触及11个月低位

路透多伦多8月5日电---加拿大股市周五连续第二日大跌,触及2010年8月以来最低,因对全球衰退的担忧损及资源股占很大权重的此间市场.

美国股市整日走势震荡,多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE一度重挫近4%,为逾两年来最大日内跌幅.

该指数收跌217.96点,或1.76%,报12,162.17点.能源股领跌,跌幅达2.46%.

金融股下跌1.37%.材料股收挫1.62%,为对市场拖累最大的类股之一.

多伦多道明银行(TD.TO)劲挫2.2%.Magna International (MG.TO)暴跌11.8%.

乐观的北美就业数据未能缓解对全球成长的担忧.美国7月就业岗位增幅超预期.加拿大7月业率跌至2008年12月以来最低.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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