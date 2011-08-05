〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因就业数据强劲及美元大跌

* 美国7月非农就业岗位增幅大于预期,伊朗输油管期货提振支撑

* 如果油价持续下滑,OPEC将开会--伊朗

路透纽约8月5日电---美国原油期货周五小涨,交投震荡,结束了五日连跌,因美国就业数据强劲且伊朗输油管起火.

但本周美国原油期货下挫逾9%,因对经济前景的忧虑加重,引发市场避险情绪.

在亚洲交易时段,美国原油期货跌至82.87美元的日低,为11月26日来最低水准.

在消息指伊朗西南部输油管爆炸後,油价跌幅大幅缩减.一伊朗国家石油公司官员表示,生产未受影响.

在美国交易时段,美国公布了7月非农就业岗位增幅大于预期,扶助提振油价.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLc1收高0.25美元或0.29%,结算价报86.88美元,交投区间为82.87-88.32美元.

本周该合约跌8.82美元或9.22%,为5月6日该周创纪录跌16.75美元或14.7%後的单周最大跌幅.

9月ICE 布兰特原油期货CLOU1结算价报109.37美元,跳升2.12美元或1.98%,盘中交投区间为104.30-110.26美元.本周布兰特原油期货跌7.37美元或6.31%,为6月24日以来最大单周跌幅.

根据路透数据,美国原油期货成交放量,成交量为853,595口,较30日均值高42.1%.布兰特原油期货成交量为605,614口,较30日均值高31.5%.

NYMEX-9月RBOB汽油期货RBU1收高6.80美分或2.48%,报2.8052美元,本周重挫30.77美分或9.9%,为5月6日该周以来最大单周跌幅.

NYMEX-9月取暖油期货2HOU1升4.78美分或1.65%,报2.9417美元,本周跌16.35美分或5.27%,为6月24日来最大单周跌幅.

伊朗的石油输出国组织(OPEC)代表表示,如果油价持续下滑,OPEC油长将开会.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 86.88 0.25 0.3% 82.87 88.32 465,265 535,941

10月原油 87.30 0.26 0.3% 83.35 88.71 121,642 132,502

9月RBOB汽油 2.8052 0.0680 2.5% 2.6760 2.8212 49,098 74,445

10月RBOB汽油 2.6868 0.0580 2.2% 2.5657 2.7042 33,808 44,940

9月取暖油 2.9417 0.0478 1.7% 2.8272 2.9654 53,260 74,730

10月取暖油 2.9513 0.0465 1.6% 2.8376 2.9750 20,464 28,699

ICE合约

9月布兰特 109.37 2.12 2.0% 104.30 110.26 284,832 322,548

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 853,595 1,006,201 600,836 1,546,127 -9,952

汽油 116,940 178,064 108,874 251,600 5,635

取暖油 109,950 147,558 108,664 299,188 -3,116(完)