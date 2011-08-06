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市场报道 | 2011年 8月 6日 星期六 10:04 BJT

《美国评级焦点》标准普尔调降美国评级一个级距至AA+,展望为负向

* 标准普尔将美国AAA的债信评级调降至AA+

* 下调或增加借贷成本1,000亿美元

* 穆迪稍早维持对美国Aaa的评级不变

路透纽约8月5日电---标准普尔周五调降了美国AAA的评级,或使这一全球最大经济体的前景面临转变.

标准普尔将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.

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