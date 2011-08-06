《美国评级焦点》标准普尔调降美国评级一个级距至AA+,展望为负向

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 标准普尔将美国AAA的债信评级调降至AA+
* 下调或增加借贷成本1,000亿美元
* 穆迪稍早维持对美国Aaa的评级不变
路透纽约8月5日电---标准普尔周五调降了美国AAA的评级,或使这一全球最大经济体的前景面临转变.
标准普尔将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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