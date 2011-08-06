《即时观点》标准普尔调降美国评级一个级距至AA+,展望为负向

路透纽约8月5日电---标准普尔周五调降美国AAA的债信评级,或使这一全球最大经济体的前景面临转变.

标准普尔将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.

以下是部份分析师观点:

WRIGHTSON ICAP首席分析师LOU CRANDALL:

标准普尔宣布决定的环境不太理想,但人们最终可能会觉得