《即时观点》标准普尔调降美国评级一个级距至AA+,展望为负向

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月5日电---标准普尔周五调降美国AAA的债信评级,或使这一全球最大经济体的前景面临转变.
标准普尔将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.
以下是部份分析师观点:
WRIGHTSON ICAP首席分析师LOU CRANDALL:
标准普尔宣布决定的环境不太理想,但人们最终可能会觉得
,这个决定来得早总比来得晚要好.标准普尔已将维持美国评级的标准定得远高于其他评级机构.如果他们推迟该决定,我们整个秋季都会心存疑虑,担心任何减赤方面的挫折会引发标准普尔的降级举动.如果出现评级不一致的时间比较长,市场也能够承受.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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