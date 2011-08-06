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债券 | 2011年 8月 6日 星期六 10:54 BJT

〔美国金融〕美联储称标普降评不影响贴现窗口或公开市场操作

路透华盛顿8月5日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)一位发言人周五表示,标准普尔调降美国债信评级,不影响美联储的紧急放款窗口的运行,也无碍美联储买卖公债以执行货币政策.

"标准普尔的决定对美联储贴现窗口或公开市场操作没有影响,"该发言人表示.(完)

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

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