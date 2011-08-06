〔美国金融〕标普下调美国评级不影响银行业规则中的公债相关要求

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿8月5日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)和其它银行监管当局周五表示,标准普尔下调美国债信评级,不会影响到风险资本金要求或其他银行业规则中对美国公债的处理方式.
"针对风险资本金要求,公债及其它由美国政府、政府机构和政府发起企业(GSE)发行和担保的证券的风险权重将不变,"银行监管当局在声明中称.
声明补充称,"其它联邦银行业机构监管规定对公债和其它由美国政府,政府机构和政府发起企业发行或担保的证券的处理方式...亦将不会受到影响."(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选