〔美国金融〕标普下调美国评级不影响银行业规则中的公债相关要求

路透华盛顿8月5日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)和其它银行监管当局周五表示,标准普尔下调美国债信评级,不会影响到风险资本金要求或其他银行业规则中对美国公债的处理方式.

"针对风险资本金要求,公债及其它由美国政府、政府机构和政府发起企业(GSE)发行和担保的证券的风险权重将不变,"银行监管当局在声明中称.

声明补充称,"其它联邦银行业机构监管规定对公债和其它由美国政府,政府机构和政府发起企业发行或担保的证券的处理方式...亦将不会受到影响."(完)