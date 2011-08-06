〔美国评等〕标普针对调降美国评级的分析存在严重缺陷--消息人士

路透华盛顿8月5日电---一位熟知相关报告的消息人士周五晚间表示,标准普尔针对调降美国债信评级所准备的分析存在严重缺陷.

"标准普尔的分析存在严重和根本性的缺陷,"该消息人士称,但未明确指出该缺陷的性质或规模.(完)