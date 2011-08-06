〔美国评等〕韩国央行官员表示,美国债信评级被调降的短期直接冲击不大

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔8月6日电---韩国央行一名高级官员周六表示,标准普尔下调美国债信评级不会带来很大的短期冲击.
"市场已经对美国评级走向有所推测和预期,这是其中的推测之一,"韩国央行外汇储备管理团队主管Hong Taeg-ki对路透表示.
"根据巴塞尔协议III投资者持有资产的风险权重,AA评级和AAA评级没有区别,因此短期不会有很大的直接冲击.而且也没有其他替代品(可以转移)."
韩国的外汇储备规模在全球排第七,是美国公债的主要投资者之一.
韩国企划财政部负责外汇市场的官员拒绝对美国评级被调降置评.(完)
--编译 白云;审校 沈以文
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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