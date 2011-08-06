〔美国评等〕标普过度聚焦举债上限政治风波,估算存在巨大误差--消息

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透华盛顿8月5日电---了解讨论过程的消息人士周五晚间宣称,标准普尔将焦点过度偏向美国调高举债上限的政治僵局过程,而且标普对美国财政数字的计算有误,误差数字达2万亿(兆)美元.
消息人士称,误差主要集中在标普对自由裁量支出的估算,而且美国财政部已指出这项错误,并引发外界质疑标普的可信度.
财政部一名发言人亦提出这项巨额误差的问题,反映出美国政府对标准普尔调评决定的关切.
"一项出现2万亿美元误差的判断,意义不言自明,"财政部发言人称.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。