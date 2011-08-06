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市场报道 | 2011年 8月 6日 星期六 12:50 BJT

〔全球金融〕中国经济学家认为美国评等遭降对市场带来重大风险

路透上海8月6日电---中国的经济学家表示,标准普尔调降美国债信评等对金融市场带来重大风险,并预期此举将促使中国加速分散外汇储备的脚步.

标普周五将美国长期评等调降一个级距至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.

中央财经大学外汇储备研究中心主任李杰表示,"至少短期内国际金融市场将会出现混乱,对中国最直接的冲击就是它的外汇储备受影响.中国持有的美元投资价值将会下跌,缩水所带来的影响可能会很大."

中国本周稍早呼吁华府采取行动应对债务问题,表示美国公债市场的不确定性将会损及全球货币体系并阻碍经济成长.

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