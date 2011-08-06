〔全球金融〕中国经济学家认为美国评等遭降对市场带来重大风险

路透上海8月6日电---中国的经济学家表示,标准普尔调降美国债信评等对金融市场带来重大风险,并预期此举将促使中国加速分散外汇储备的脚步.

标普周五将美国长期评等调降一个级距至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.

中央财经大学外汇储备研究中心主任李杰表示,"至少短期内国际金融市场将会出现混乱,对中国最直接的冲击就是它的外汇储备受影响.中国持有的美元投资价值将会下跌,缩水所带来的影响可能会很大."