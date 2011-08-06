〔中港股业绩〕中国南车上半年净利润同比增逾八成,达20.45亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月6日电---中国轨道交通装备制造商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)周六公布半年报显示,上半年实现净利润20.45亿元人民币,同比增长85.08%.
中国南车上半年主要财务指标如下:
2011年1-6月 2010年1-6月
营业收入(亿元) 401.27 281.81
净利润(亿元) 20.45 11.05
基本每股收益(元) 0.17 0.09
半年报显示,上半年公司动车组业务实现营业收入100.68亿元,增幅达101.88%,而城轨地铁车辆业务实现营业收入28.68亿元,同比下降16.22%.
受近期发生严重铁路交通事故等影响,中国南车周三公告,已将审议其百亿元增发融资计划的股东会延期.[ID:nCN1872325]
中国7月23日晚发生特大铁路交通事故,北京至福州的D301次列车与杭州开往福州的D3115次列车追尾.目前事故已造成40人死亡,上海铁路局局长等三名官员被免职.事故发生後,对于中国高铁、动车是否存在重大安全隐患的疑问始终存在.
此次追尾事故中的两组动车组均为中国南车下属企业生产,中国南车一发言人此前曾表示,事故中的两列车为2009年交付使用,均属于比较成熟的车型,所以车辆方面应该不存在质量问题.而稍早事故调查组称,初步分析"7.23"动车事故是由于温州南站信号设备设计有严重缺陷.
中国南车A股周五收报5.39元,过去一个月跌约24.5%.(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。