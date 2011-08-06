〔全球经济〕菲律宾财长称美国降评将加剧市场风险,打压经济成长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透马尼拉8月6日电---菲律宾财长Cesar Purisima周六表示,美国评等遭下调可能升高金融市场的不确定性,并使全球经济放缓,突显全球需要另一个储备货币及全球监管当局需要加强政策合作.
"除非美国处理其基本面问题,否则我认为我们可能已进入一个金融市场更难预测且更不稳定的时代,"Cesar Purisima发送给记者的简讯称."由此导致的不安情绪将使投资者短期内更加犹豫不决,并使全球经济放缓."
"全球监管当局将需要更加协调行动,这也突显需要新框架以利这种合作."(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选