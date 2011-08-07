(重温稿)〔中港股业绩〕中国南车上半年净利润同比增逾八成,达20.45亿元

台湾债市：10年新券发行前交易首日殖利率开低于预期，反应美债利多
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
路透上海8月6日电---中国轨道交通装备制造商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)周六公布半年报显示,上半年实现净利润20.45亿元人民币,同比增长85.08%.
中国南车上半年主要财务指标如下:
2011年1-6月 2010年1-6月
营业收入(亿元) 401.27 281.81
净利润(亿元) 20.45 11.05
基本每股收益(元) 0.17 0.09
半年报显示,上半年公司动车组业务实现营业收入100.68亿元,增幅达101.88%,而城轨地铁车辆业务实现营业收入28.68亿元,同比下降16.22%.
受近期发生严重铁路交通事故等影响,中国南车周三公告,已将审议其百亿元增发融资计划的股东会延期.[ID:nCN1872325]
中国7月23日晚发生特大铁路交通事故,北京至福州的D301次列车与杭州开往福州的D3115次列车追尾.目前事故已造成40人死亡,上海铁路局局长等三名官员被免职.事故发生後,对于中国高铁、动车是否存在重大安全隐患的疑问始终存在.
此次追尾事故中的两组动车组均为中国南车下属企业生产,中国南车一发言人此前曾表示,事故中的两列车为2009年交付使用,均属于比较成熟的车型,所以车辆方面应该不存在质量问题.而稍早事故调查组称,初步分析"7.23"动车事故是由于温州南站信号设备设计有严重缺陷.
中国南车A股周五收报5.39元,过去一个月跌约24.5%.(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 张喜良
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)
交易商还称，虽然OPEC和俄罗斯迄今已经总计减产至少110万桶/日，但其他地区产量增加以及有迹象显示需求增长放缓，可能暗中破坏减产努力。