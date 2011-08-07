(重温稿)〔中港股业绩〕中国南车上半年净利润同比增逾八成,达20.45亿元

受近期发生严重铁路交通事故等影响,中国南车周三公告,已将审议其百亿元增发融资计划的股东会延期.[ID:nCN1872325]

中国7月23日晚发生特大铁路交通事故,北京至福州的D301次列车与杭州开往福州的D3115次列车追尾.目前事故已造成40人死亡,上海铁路局局长等三名官员被免职.事故发生後,对于中国高铁、动车是否存在重大安全隐患的疑问始终存在.

此次追尾事故中的两组动车组均为中国南车下属企业生产,中国南车一发言人此前曾表示,事故中的两列车为2009年交付使用,均属于比较成熟的车型,所以车辆方面应该不存在质量问题.而稍早事故调查组称,初步分析"7.23"动车事故是由于温州南站信号设备设计有严重缺陷.