澳新经济指标预测--8月8日-8月15日****

日本股市：日经指数在安倍-特朗普会晤前触及两周低位，丰田跌2.8%
路透东京2月7日 - 日股日经指数周二上午跌至两周低位，之前全球股市下挫，日圆走高也打击总体人气，丰田汽车表现落后于大盘，之前该公司公布的获利预估不如预期。
路透8月8日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月8日当周------------------------------
8月8日(一)
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 7月 -- +4.2%
报纸招聘广告(较前月) -- -4.9%
8月9日(二)
0130 澳洲房屋融资 6月 +0.5% +4.4%
0130 澳洲NAB企业现况指数 7月 -- 2.0
企业信心指数 -- 0
8月10日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- -8.3%
8月11日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1 增加2.34
全职就业人数(万人) -- 增加5.9
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 4.9% 4.9%
8月12日(五)
无重要经济数据公布.
------------------------------------8月15日当周------------------------------
8月15日(一)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
路透东京2月7日 - 日股日经指数周二上午跌至两周低位，之前全球股市下挫，日圆走高也打击总体人气，丰田汽车表现落后于大盘，之前该公司公布的获利预估不如预期。
交易商还称，虽然OPEC和俄罗斯迄今已经总计减产至少110万桶/日，但其他地区产量增加以及有迹象显示需求增长放缓，可能暗中破坏减产努力。
路透香港2月7日 - 中信资本控股有限公司称，旗下私募股权投资部门--中信资本已完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆。