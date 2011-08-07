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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 06:53 BJT

〔全球金市〕美国期金触及纪录高点每盎,此前标普调降美国信用评级

路透新加坡8月8日电---标准普尔周五调降美国信用评级.[ID:nCN1880839]

周一亚洲盘初,

* 美国期金GCcv1触及纪录高点每盎司1,697.7美元.

* 以英镑计价的黄金XAUGBP=R微跌至每盎司1,011英镑左右

* 以欧元计价的黄金XAUEUR=R跌至每盎司约1,159欧元

* 现货金XAU=触及每盎司约1,686美元的纪录高位.(完)

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