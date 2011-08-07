〔全球金市〕美国期金触及纪录高点每盎,此前标普调降美国信用评级

台湾债市：10年新券发行前交易首日殖利率开低于预期，反应美债利多
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
路透新加坡8月8日电---标准普尔周五调降美国信用评级.[ID:nCN1880839]
周一亚洲盘初,
* 美国期金GCcv1触及纪录高点每盎司1,697.7美元.
* 以英镑计价的黄金XAUGBP=R微跌至每盎司1,011英镑左右
* 以欧元计价的黄金XAUEUR=R跌至每盎司约1,159欧元
* 现货金XAU=触及每盎司约1,686美元的纪录高位.(完)
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)
路透香港2月7日 - 中信资本控股有限公司称，旗下私募股权投资部门--中信资本已完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆。