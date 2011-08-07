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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 06:58 BJT

〔美国金融〕美国财长称标普降级不会改变美国公债的安全性

路透华盛顿8月7日电---美国财长盖特纳周日接受美国全国广播公司(NBC)/美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示:

* 标准普尔在下调美国评级一事上"显示出非常糟糕的判断"

* 美国绝对有能力偿债,没有违约的风险

* 美国公债"本周绝对和上周一样安全",标普降级"没有改变一切"

* 美国债务预算谈判僵局"引发了许多问题",这些损害需要很长时间才能修复

* 相信未来中国将是美国的有力投资者

* 欧洲必须确保为存在债务问题的国家提供"明确的金融支持"

* 认为不会出现二次衰退,但结果取决于各国政府和央行的判断

* 各国政府和央行应对经济衰退的馀地很大.(完)

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