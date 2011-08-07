〔美国金融〕美国财长称标普降级不会改变美国公债的安全性

日本股市：日经指数在安倍-特朗普会晤前触及两周低位，丰田跌2.8%

路透东京2月7日 - 日股日经指数周二上午跌至两周低位，之前全球股市下挫，日圆走高也打击总体人气，丰田汽车表现落后于大盘，之前该公司公布的获利预估不如预期。