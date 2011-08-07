〔美国金融〕美国财长称标普降级不会改变美国公债的安全性

台湾股市：大盘遭遇获利了结小跌，宏达电营收疲弱股价挫跌
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)
路透华盛顿8月7日电---美国财长盖特纳周日接受美国全国广播公司(NBC)/美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示:
* 标准普尔在下调美国评级一事上"显示出非常糟糕的判断"
* 美国绝对有能力偿债,没有违约的风险
* 美国公债"本周绝对和上周一样安全",标普降级"没有改变一切"
* 美国债务预算谈判僵局"引发了许多问题",这些损害需要很长时间才能修复
* 相信未来中国将是美国的有力投资者
* 欧洲必须确保为存在债务问题的国家提供"明确的金融支持"
* 认为不会出现二次衰退,但结果取决于各国政府和央行的判断
* 各国政府和央行应对经济衰退的馀地很大.(完)
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)
路透东京2月7日 - 日股日经指数周二上午跌至两周低位，之前全球股市下挫，日圆走高也打击总体人气，丰田汽车表现落后于大盘，之前该公司公布的获利预估不如预期。
路透香港2月7日 - 中信资本控股有限公司称，旗下私募股权投资部门--中信资本已完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆。