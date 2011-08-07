〔东京汇市〕欧元盘初跳涨,受欧洲央行称将积极推行公债购买计划激励

2228GMT--欧元在亚洲盘初交易时段跳涨,此前欧洲央行(ECB)称将"积极推行"其公债购买计划,这令市场预期ECB将大规模购进西班牙和意大利公债.

欧元EUR=一度最高跃升至1.4432美元,尽管欧洲央行的声明缺乏细节,随後欧元削减部分涨幅至1.4329美元,但仍远高于上周所及1.4055美元附近的低位.七国集团(G7)财长举行紧急会议,展示出采取协调措施安抚市场的希望.