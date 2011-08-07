〔东京汇市〕欧元盘初跳涨,受欧洲央行称将积极推行公债购买计划激励

台湾债市：10年新券发行前交易首日殖利率开低于预期，反应美债利多
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
2228GMT--欧元在亚洲盘初交易时段跳涨,此前欧洲央行(ECB)称将"积极推行"其公债购买计划,这令市场预期ECB将大规模购进西班牙和意大利公债.
欧元EUR=一度最高跃升至1.4432美元,尽管欧洲央行的声明缺乏细节,随後欧元削减部分涨幅至1.4329美元,但仍远高于上周所及1.4055美元附近的低位.七国集团(G7)财长举行紧急会议,展示出采取协调措施安抚市场的希望.
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)
交易商还称，虽然OPEC和俄罗斯迄今已经总计减产至少110万桶/日，但其他地区产量增加以及有迹象显示需求增长放缓，可能暗中破坏减产努力。