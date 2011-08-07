日韩经济指标预测--8月8日-8月15日****

日本股市：日经指数在安倍-特朗普会晤前触及两周低位，丰田跌2.8%
路透东京2月7日 - 日股日经指数周二上午跌至两周低位，之前全球股市下挫，日圆走高也打击总体人气，丰田汽车表现落后于大盘，之前该公司公布的获利预估不如预期。
路透8月8日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月1日当周-------------------------------
8月7日(日)
2350 日本银行放款(较上年同期) 7月 -- -0.6%
2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 6月 -39.0% -51.7%
未经季节调整的经常账总计(亿日圆) 6,450 5,907
-----------------------------------8月8日当周-------------------------------
8月8日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 49.6
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +6.2%
8月9日(二)
0500 日本消费者信心指数 7月 -- 35.3
2300 韩国失业率 7月 -- 3.3%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 7月 持平 -0.1%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
8月10日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +7.2%
2350 日本机械订单(较前月) 6月 +1.8% +3.0%
(较上年同期) +11.4% +10.5%
8月11日(四)
0100 韩国央行利率决议 8月 -- 3.25%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -- -0.4%
进口物价(较上年同期) -- +10.5%
8月12日(五)
0430 日本工业生产修正值(较前月) 6月 -- +3.9%
产能利用率指数(较前月) -- +12.8%
8月14日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.7% -0.9%
GDP年率 -2.6% -3.5%
民间消费支出 -0.5% -0.6%
资本支出 +0.5% -0.9%
外部需求 -0.9% -0.2%
-----------------------------------8月15日当周-------------------------------
8月15日(一)
0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 7月 28.0 72.0
进口增长率修正值 +26.8% +24.8%
出口增长率修正值 +17.4% +27.3%
韩国周一逢市场假期休市. (完)
--编译 高琦; 审校 隋芬
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透东京2月7日 - 日股日经指数周二上午跌至两周低位，之前全球股市下挫，日圆走高也打击总体人气，丰田汽车表现落后于大盘，之前该公司公布的获利预估不如预期。
交易商还称，虽然OPEC和俄罗斯迄今已经总计减产至少110万桶/日，但其他地区产量增加以及有迹象显示需求增长放缓，可能暗中破坏减产努力。
路透香港2月7日 - 中信资本控股有限公司称，旗下私募股权投资部门--中信资本已完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆。