〔中国金融〕四大行7月新增贷款2,056亿,银行业整体5,500-6,500亿--报载

路透上海8月8日电---中国证券报周一引述权威人士称,中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行7月新增贷款规模为2,056亿元人民币,较6月的1,982.49亿元略增;预计银行业7月新增贷款规模在5,500-6,500亿元之间.

6月中国银行业新增人民币贷款6,339亿元.报导称,按照中国央行年初制定的今年新增贷款规模在7-7.5万亿(兆)元区间来测算,考虑到每个季度3:3:2:2和逐月4:4:2的信贷投放节奏,7月新增贷款应控制在5,600-6,000亿之间.

路透调查综合22家机构预测显示,中国7月末广义货币供应量(M2)同比增幅料为15.8%,较上月略降,亦为连续第四个月低于16%的年增长目标;当月新增人民币贷款环比降至5,500亿元,随下半年信贷紧缩延续,信贷需求将有所放缓.[ID:nCN1875395]

报导并援引分析人士认为,由于下半年银行业信贷规模只占全年目标40%,虽然目前银行贷款议价能力增强,"价升量减"还是会对银行业绩产生影响,预计下半年银行业绩增速将放缓.

报导还指出,从不少银行分支机构了解到,国内各家银行均感到7月新增贷款总体偏紧,贷款利率普遍上浮.某股份制银行北京分行人士表示,7月1日,该分行7月额度就已发放完毕,全分行贷款规模不能增加,只能是在原有额度之内到期一笔再进行放款.

有银行内部人士透露,进入7月後,在存款储备增加的情况下,考虑到季初贷款投放会略多等因素,银行信贷投放冲动较强,首周出现新增贷款突击投放的情况.

对于未来货币政策走向,上述权威人士称,目前货币政策进入观察期,对年初形成的关于通胀形势、国外内经济形势、房地产市场变化等判断要适当调整,这需要货币当局把握好调控的方向、力度和节奏，提高调控的针对性、灵活性和前瞻性,尤其是在相对紧缩的环境里,应该对中小企业、保障性住房等领域推行"定向宽松"政策.

中国四大国有银行包括工行、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK).(完)