主要国家经济指标预测--8月8日****

日本股市：日经指数在安倍-特朗普会晤前触及两周低位，丰田跌2.8%
路透东京2月7日 - 日股日经指数周二上午跌至两周低位，之前全球股市下挫，日圆走高也打击总体人气，丰田汽车表现落后于大盘，之前该公司公布的获利预估不如预期。
路透8月8日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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8月7日(日)
2350 日本银行放款(较上年同期) 7月 -- -0.6%
2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 6月 -39.0% -51.7%
未经季节调整的经常账总计(亿日圆) 6,450 5,907
8月8日(一)
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 7月 -- +4.2%
报纸招聘广告(较前月) -- -4.9%
0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 49.6
0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 2.8% 2.8%
经季节调整的失业率 3.0% 3.0%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 持平 5.3
1400 美国就业指数 7月 -- 100.0
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +6.2%
2201 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 7月 -- -0.6%
2301 英国RICS房价差值 7月 -- 负27
附:主要国家8月5日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月5日(五)
0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 逆差56 逆差65
进口(亿欧元) 345.75 --
出口(亿欧元) 401.73 --
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.8% -0.6%
(较上年同期) +0.5% +0.7%
0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +0.8% +0.8%
0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 6月 -0.6% +0.2%
工业生产(较上年同期) +0.2% +1.8%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 7月 +0.6% +0.7%
(较上年同期) +18.5% +18.75%
产出物价(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +5.9% +5.8%
核心产出物价(较前月) +0.3% +0.2%
(较上年同期) +3.3% +3.2%
1000 德国总工业生产(较前月) 6月 -1.1% +0.1%
1100 加拿大失业率 7月 7.2% 7.4%
就业岗位变化(万个) 增加0.71 增加1.5
1230 加拿大建筑许可 6月 +2.1% -5.0%
1230 美国非农就业岗位变动(万个) 7月 增加11.7 增加8.5
制造业就业岗位变动(万个) 增加2.4 增加1.1
整体民间产业就业岗位变动(万个) 增加15.4 增加11.5
失业率 9.1% 9.2%
平均时薪 +0.4% +0.2%
每周平均工时(小时) 34.3 34.3
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 45.4 60.2
Ivey经季节调整PMI 46.8 59.4
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 7月29日当周 128.3 --
1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加155.3 增加50 (完)
--整理 隋芬/田建华;审校 吴云凌/高琦
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交易商还称，虽然OPEC和俄罗斯迄今已经总计减产至少110万桶/日，但其他地区产量增加以及有迹象显示需求增长放缓，可能暗中破坏减产努力。
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