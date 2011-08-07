(重温稿)〔美国股市〕录得2008年11月以来最大单周跌幅,整日走势大幅震荡

* 标普500指数过去10个交易日累计下跌10.8%

* 成交量为2010年闪跌以来最大

* 美国银行和花旗触及52周新低

* 道指收高0.5%,标普500指数收跌0.1%,Nasdaq指数回落0.9%

路透纽约8月5日电---美国股市周五收盘涨跌互现,本周录得逾两年来最大周度跌幅,市场走势震荡,三大指数平盘上下游走,标普500指数终盘微幅收跌.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为逾159亿股,为2010年闪跌以来成交量最高的一天,因投资者买入在近几日市场重挫中受创的现金量充裕的大型股.

本周股市大跌反映出经济成长疲弱以及政界人士无法解决欧洲和美国高负债等紧迫担忧令市场倍感不安.

期权成交量创纪录,这是投资者保护其投资组合不受股市进一步回落影响的迹象之一.CBOT波动性指数VIX.VIX稍早升至39.25的高位,为去年5月以来最高,但收在32,日内上扬1.1%.

"在过去两周波动性指数仍上扬近90%,因对欧洲债务危机,全球经济和企业获利的担忧重创投资者信心,"芝加哥在线经纪公司optionsXpress的高级市场分析师Joe Cusick称.

标普500指数目前从4月29日触及的高位累计回落了12%.

市场关注欧洲官员的活动,从中寻找该地区债务危机将如何得到控制的指引.市场的部分跌幅来自于投资者所谓的对欧元区较大经济体西班牙和意大利面临与日俱增的威胁以及银行对这些国家坏账的敞口反应不充分.

美国方面,劳工部公布的非农就业数据显示,7月就业岗位增加11.7万个,预估为增加8.5万个,失业率从6月的9.2%跌至9.1%.

道琼工业指数.DJI上扬60.93点,或0.54%,报11,444.61点;标准普尔500指数.SPX微跌0.69点,或0.06%,报1,199.38点.Nasdaq指数.IXIC回落23.98点,或0.94%,报2,532.41点.

今日道指盘中高点到低点间的波动区间逾400点.

本周,道指收跌5.8%;标普500指数收挫7.2%,录得2008年11月以来最大单周跌幅;Nasdaq指数回落8.1%.

个股方面,美国银行(BAC.N)和花旗集团(C.N)继续下跌,两股均触及52周新低.

美国银行重挫7.5%,报8.17美元,跌穿8.03美元的52周低位.花旗集团收跌3.9%,报33.44美元,也低于31.81美元的52周低位.

意大利总理贝鲁斯柯尼称,该国将推出平衡预算的宪法原则,以削减债务水平.

消息人士称,欧洲央行准备购买意大利和西班牙公债,如果贝鲁斯柯尼承诺提前进行特定改革.这扶助市场削减跌幅.

跟踪意大利和西班牙股市的上市交易基金上扬.iShares MSCI Italy Index (EWI.P) 跳升5.5%.iShares MSCI Spanish Index (EWP.P)劲扬6.5%.

但标准普尔可能在今日盘後调降美国债务评等的消息整日重压市场.

近期的大跌令美国三大指数年内跌至平盘之下.

周五,瑞士信贷将标普500指数年底目标从1,450点下调至1,350点,因经济成长低于预期.(完)

--编译 母红;审校 李军

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