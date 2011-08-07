(重温稿)〔美国债市〕公债下跌,因对解决欧洲债务问题的新举措抱有希望

* 公债扭转本周部份巨大涨幅

* 交易商称对意大利财政举措抱有希望

* 7月美国就业报告也令公债承压

* 美国财政部将标售720亿美元公债

路透纽约8月5日电---美国公债价格周五下跌,成交放量,终止避险公债的涨势,因意大利采取措施阻止欧洲债务危机蔓延.

长期公债在昨日录得2009年3月来最大单日升幅後,今天下跌,录得约一年最大单日跌幅,在美国就业报告驱散了投资者对美国经济状况的重大疑虑後,公债开始回落.

投资人对意大利推出的新危机计划抱存希望,意大利总理贝鲁斯柯尼宣布将加快推行撙节措施,美国公债跌势加速.

最终投资者规避公债,他们预计贝鲁斯柯尼的行动将令欧洲央行买入意大利公债.他们希望此举将稳定欧元区债市及全球金融市场.全球金融市场在周四出现恐慌性回落.

"这是推动市场的真正原因,意大利对国内经济作出结构性调整或尝试做一些事情整顿国内状况,这为欧洲央行买入部分意大利公债铺平道路,"法国巴黎银行驻纽约的公债交易部董事总经理Rick Klingman说.

30年期公债US30YT=RR价格下跌逾三个大点.最後劲跌3-4/32,收益率(殖利率)报3.84%.

尽管周五公债大跌,长期公债势将录得2008年12月金融危机以来表现最佳的一周.

**成交放量**

周五交投震荡,ICAP数据显示,日内的成交量一度较过去20天均值增加接近一倍.

不过,期货市场的交易量暗示成交量和上个月公布非农就业报告时的交易日大致一致.

然而,昨日公债表现凌厉,长期公债录得2009年3月18日来最大单日升幅,当日美联储宣布金融危机爆发以後首次公债买入行动.

周四在芝加哥商业交易所(CME)易手的合约1,060多万手,较上年同期的430万手多逾一倍.7月CME的日均成交量为610万口.

周五稍早,熟悉事件的消息人士称,在欧洲央行买入意大利公债之前,央行要求贝鲁斯柯尼承诺提前进行特定福利改革及修改宪法支持一财政规例.

因此投资人将贝鲁斯柯尼的声明视为撤出避险公债的诱因.

"市场对欧洲央行买入西班牙和意大利公债抱有期望,"瑞穗证券驻纽约公债交易部主管James Combias说.

尽管美国7月非农就业岗位增加11.7万个,不算抢眼,但足以缓和投资者对美国经济再次陷入衰退的巨大隐忧.

指标10年期公债US10YT=RR价格大跌1-13/32,收益率报2.56%.七年期公债US7YT=RR价格也大跌,最後下挫1-3/32,收益率报1.91%.

美国财政部将在下周标售720亿美元公债,为320亿美元三年期公债,240亿美元10年期公债及160亿美元30年期公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-5/32 (- 2/32) 0.292

五年期公债US5YT=RR 101-6/32 (-26/32) 1.253

10年期公债US10YT=RR 104-27/32 (-1-13/32) 2.563

30年期公债US30YT=RR 109-10/32 (-3-11/32) 3.847(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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