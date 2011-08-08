《热点问答》标普下调美国评等,对投资者、消费者和美国意味着什麽?

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月6日电---标准普尔周五下调美国AAA的债信评级,此举可能影响美国的借贷成本和投资者对美国资产的看法.以下是美国评级被调降对投资者、消费者和美国而言意味着什麽的问答.
**什麽是调降评级?**
标准普尔表示,持有美国债券的风险加剧,因此将美国评级从AAA的最高评等下调一个级距至AA+,且评级展望为负面.标准普尔是三大评级机构之一,对机构、市政和政府发行的债券进行评级.
**标普为什麽下调美国评级?**
标普认为,债务规模达14.3万亿(兆)美元,以及未来数年的赤字预期,不足以保证美国的AAA评级.该机构从1941年起对美国的评级一直为AAA.标普还表示,美国的政治环境不能树立该国能在短期内就如何大幅减赤达成协议的信心.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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