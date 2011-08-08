《热点问答》标普下调美国评等,对投资者、消费者和美国意味着什麽?

路透纽约8月6日电---标准普尔周五下调美国AAA的债信评级,此举可能影响美国的借贷成本和投资者对美国资产的看法.以下是美国评级被调降对投资者、消费者和美国而言意味着什麽的问答.

**什麽是调降评级?**

标准普尔表示,持有美国债券的风险加剧,因此将美国评级从AAA的最高评等下调一个级距至AA+,且评级展望为负面.标准普尔是三大评级机构之一,对机构、市政和政府发行的债券进行评级.

**标普为什麽下调美国评级?**