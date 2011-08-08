〔离岸人民币〕BP拟首次在港发点心债,委托汇控和渣打负责安排--IFR

路透8月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，能源巨头--BP（英国石油公司）(BP.L)正计划在香港的离岸人民币债券市场融资，且已委托汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)安排其首次发行点心债的事宜。

此项交易料将在未来数周推出市场。

发行人为英国石油旗下融资子公司BP Capital Markets，其现有欧洲中期债券（EMTN）计划。该Reg S债券的发行将遵循该计划，由英国石油担保。(完)

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