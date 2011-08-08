〔离岸人民币〕BP拟首次在港发点心债,委托汇控和渣打负责安排--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，能源巨头--BP（英国石油公司）(BP.L)正计划在香港的离岸人民币债券市场融资，且已委托汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)安排其首次发行点心债的事宜。
此项交易料将在未来数周推出市场。
发行人为英国石油旗下融资子公司BP Capital Markets，其现有欧洲中期债券（EMTN）计划。该Reg S债券的发行将遵循该计划，由英国石油担保。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。