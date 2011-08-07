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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 07:59 BJT

〔全球经济〕G7承诺确保流动性,并支持金融稳定性及经济成长

路透巴黎8月8日电---七国集团(G7)财长及央行总裁发表声明稿称,

* 我们承诺必要时采取协同行动来稳定流动性,支持金融市场运转、金融稳定性以及经济成长

* 这些行动加上持久的财政纪律措施,将确保长期的财政可持续性

* G7欢迎意大利和西班牙为增强财政纪律与支持复苏所宣布的额外政策措施

* G7重申强有力且稳定的国际金融系统符合各方利益,支持由市场决定的汇率

* 未来几周将保持密切联系,将在金融市场上采取适当的协调

* 确认承诺采取一切必要措施来支持金融稳定和经济成长.(完)

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