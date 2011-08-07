〔全球经济〕G7承诺确保流动性,并支持金融稳定性及经济成长

台湾股市：大盘遭遇获利了结小跌，宏达电营收疲弱股价挫跌
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)
路透巴黎8月8日电---七国集团(G7)财长及央行总裁发表声明稿称,
* 我们承诺必要时采取协同行动来稳定流动性,支持金融市场运转、金融稳定性以及经济成长
* 这些行动加上持久的财政纪律措施,将确保长期的财政可持续性
* G7欢迎意大利和西班牙为增强财政纪律与支持复苏所宣布的额外政策措施
* G7重申强有力且稳定的国际金融系统符合各方利益,支持由市场决定的汇率
* 未来几周将保持密切联系,将在金融市场上采取适当的协调
* 确认承诺采取一切必要措施来支持金融稳定和经济成长.(完)
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)
路透东京2月7日 - 日股日经指数周二上午跌至两周低位，之前全球股市下挫，日圆走高也打击总体人气，丰田汽车表现落后于大盘，之前该公司公布的获利预估不如预期。
路透香港2月7日 - 中信资本控股有限公司称，旗下私募股权投资部门--中信资本已完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆。