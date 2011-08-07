《中国报摘》--中国证券报8月8日

* 头版头条:

--分析人士指出,欧美股市後期仍以调整为主,而A股相对乐观.由于A股较欧美股市更早进入估值底部区域,并且中国经济增长仍强劲,未来A股有望跑赢欧美股市,但外围市场波动加剧与国内相对偏紧的货币政策将制约A股上升空间.

* 其他:

--中国央行货币政策委员会委员夏斌认为,美国已进入一个由强转衰的长周期过程.在此过程中,中国必须提高外汇储备中的非金融资产运用比例,追求国家的战略性利益,必须追求人民币国际化,这是必然的选择,也是无奈的选择.

--美国芝加哥期权交易所董事总经理郑学勤认为,美国政府缺乏制定有效政策的能力和决心,导致经济前景黯淡,欧债危机的核心与此相同.美国新一轮宽松货币政策箭在弦上,或推高全球通胀;中国宏观经济学会秘书长王建认为,美国巨额有毒资产正处于新的发酵期,新一轮金融危机正在逼近.

--大公国际资信评估公司董事长关建中表示,标普下调美国长期主权债务评级,金融市场将会经历一个大幅度的波动,而且估计其持续的时间不会太短.中国持有美国国债存在着不安全的因素.

--光大银行(601818.SS)上半年实现净利92.1亿元人民币,同比增长34.77%.接近该行的消息人士称,为实现最优发行效果,该行将选择市场窗口择机启动发行H股并上市.

--国家能源局已审定并公布包括大型风电场并网设计技术规范等18项风电行业技术标准,这些标准将于11月1日起实施.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良