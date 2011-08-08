〔全球金融〕日本财相野田佳彦称,对美元信心没有动摇

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月8日电---日本财务大臣野田佳彦周一称,
* 七国集团(G7)就美国和欧洲的财政和经济问题进行了广泛的讨论
* G7同意就汇率采取适当的行动
* G7认同过度、无序的汇率波动不利于经济
* G7同意必要时提供充足的流动性来稳定市场
* 希望继续关注外汇市场
* 市场对美国公债的信心不变
* 解释称日本的外汇干预是为了遏制汇率的投机性和无序波动
* 对美元信心没有动摇
* G7同意未来几周在必要时将采取适当行动
* 当被问到G7是否讨论单边或联合外汇干预时,称会继续关注外汇市场.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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