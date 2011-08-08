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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 08:08 BJT

〔全球金融〕日本财相野田佳彦称,对美元信心没有动摇

路透东京8月8日电---日本财务大臣野田佳彦周一称,

* 七国集团(G7)就美国和欧洲的财政和经济问题进行了广泛的讨论

* G7同意就汇率采取适当的行动

* G7认同过度、无序的汇率波动不利于经济

* G7同意必要时提供充足的流动性来稳定市场

* 希望继续关注外汇市场

* 市场对美国公债的信心不变

* 解释称日本的外汇干预是为了遏制汇率的投机性和无序波动

* 对美元信心没有动摇

* G7同意未来几周在必要时将采取适当行动

* 当被问到G7是否讨论单边或联合外汇干预时,称会继续关注外汇市场.(完)

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