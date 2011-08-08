日本周五扣押两名中国渔船船长,次日释放

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月8日电---日本海上保安厅周五扣押两名中国渔船船长，称其未经许可在日本专属经济区进行非法捕鱼作业。日方已于周六下午将二人释放。
周五，这两艘渔船在钓鱼岛东北约1,800公里水域作业，而日本海上保安厅将此视作非法捕鱼作业。
日本海上保安厅一名官员称：“该区域是理想的捕鱼区，我们把此视作单纯的非法捕鱼行为。”
去年中国一艘渔船与日本巡逻船在钓鱼岛海域相撞，日方扣押中国船长，引发了一场外交争端，後来中国船长获释。(完)
编译：张敏 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。