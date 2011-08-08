〔日本数据〕6月未经调整经常帐盈馀同比下降50.2%,降幅大于路透预估

路透东京8月8日电---日本财务省周一公布数据显示,6月未经调整的经常帐盈馀较上年同期减少50.2%,降幅稍小于5月时的51.7%,因出口开始从3月大灾难中恢复.

分析师对6月未经调整经常帐盈馀的预估中值为较上年同期减少39.0%.6月未经调整的经常帐盈馀为5,269亿日圆(约合67亿美元),预估中值为盈馀6,450亿日圆.

下表为数据细目,未经调整,单位为10亿日圆,括号内为分析师预估中值:

6月 5月 去年6月

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经常帐收支 +526.9(+645) +590.7 +1,057.8

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