〔日本数据〕6月未经调整经常帐盈馀同比下降50.2%,降幅大于路透预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月8日电---日本财务省周一公布数据显示,6月未经调整的经常帐盈馀较上年同期减少50.2%,降幅稍小于5月时的51.7%,因出口开始从3月大灾难中恢复.
分析师对6月未经调整经常帐盈馀的预估中值为较上年同期减少39.0%.6月未经调整的经常帐盈馀为5,269亿日圆(约合67亿美元),预估中值为盈馀6,450亿日圆.
下表为数据细目,未经调整,单位为10亿日圆,括号内为分析师预估中值:
6月 5月 去年6月
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经常帐收支 +526.9(+645) +590.7 +1,057.8
参看完整表格,请连结财务省网站,网址(here)(完)
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--编译 侯向明;审校 吴云凌
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