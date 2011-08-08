〔美国评等〕标普常务董事称,再次下调美国债信评级的机率为三分之一

路透华盛顿8月7日电---标准普尔常务董事钱伯斯(John Chambers)周日表示,在未来六个月至两年的时间内,再次下调美国债信评级的机率为三分之一.

"6到24个月内...评级展望为负面."他在美国广播公司(ABC)的节目"This Week."中说.

"而且,如果美国的财政状况进一步恶化,或者政治僵局加剧,那麽可能导致调降评级.负面展望意味着在这一期间内下调评级的机率至少为三分之一."

钱伯斯说,美国要恢复AAA的评级将需要一段时间.(完)