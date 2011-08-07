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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 07:57 BJT

《外汇动态》澳元四度测试关键支撑1.0370-75,风险厌恶情绪令其承压

2303GMT---澳元/美元AUD=D2在支撑区域1.0370-75上方持稳,澳元在过去24小时内已经四度测试该区域.1.0730是澳洲推出矿产税後触及低点0.8066至1.1081涨势的23.6%回档位.若澳元跌破支撑位,将测试位于2010年12月高点1.0257的下一道重要水准.

在1.0231存在进一步的支撑,此为日本强震後0.9705-1.1081涨势的61.8%回调位,初步支撑在200日移动均线切入位1.0306.

澳元涨势将在1.0455-60遭遇初步阻力,之後在1.0525存在强大阻力,澳元上周五两度挑战後一水准均无功而返.

标普股指期货SPc1较纽约收盘水准下跌2.49%,表明投资者厌恶风险,这令澳元人气承压.澳元目前报1.0380美元.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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