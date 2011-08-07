《外汇动态》澳元四度测试关键支撑1.0370-75,风险厌恶情绪令其承压

2303GMT---澳元/美元AUD=D2在支撑区域1.0370-75上方持稳,澳元在过去24小时内已经四度测试该区域.1.0730是澳洲推出矿产税後触及低点0.8066至1.1081涨势的23.6%回档位.若澳元跌破支撑位,将测试位于2010年12月高点1.0257的下一道重要水准.