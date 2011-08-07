《外汇动态》澳元四度测试关键支撑1.0370-75,风险厌恶情绪令其承压

日本股市：日经指数在安倍-特朗普会晤前触及两周低位，丰田跌2.8%
路透东京2月7日 - 日股日经指数周二上午跌至两周低位，之前全球股市下挫，日圆走高也打击总体人气，丰田汽车表现落后于大盘，之前该公司公布的获利预估不如预期。
2303GMT---澳元/美元AUD=D2在支撑区域1.0370-75上方持稳,澳元在过去24小时内已经四度测试该区域.1.0730是澳洲推出矿产税後触及低点0.8066至1.1081涨势的23.6%回档位.若澳元跌破支撑位,将测试位于2010年12月高点1.0257的下一道重要水准.
在1.0231存在进一步的支撑,此为日本强震後0.9705-1.1081涨势的61.8%回调位,初步支撑在200日移动均线切入位1.0306.
澳元涨势将在1.0455-60遭遇初步阻力,之後在1.0525存在强大阻力,澳元上周五两度挑战後一水准均无功而返.
标普股指期货SPc1较纽约收盘水准下跌2.49%,表明投资者厌恶风险,这令澳元人气承压.澳元目前报1.0380美元.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
路透东京2月7日 - 日股日经指数周二上午跌至两周低位，之前全球股市下挫，日圆走高也打击总体人气，丰田汽车表现落后于大盘，之前该公司公布的获利预估不如预期。
交易商还称，虽然OPEC和俄罗斯迄今已经总计减产至少110万桶/日，但其他地区产量增加以及有迹象显示需求增长放缓，可能暗中破坏减产努力。
路透香港2月7日 - 中信资本控股有限公司称，旗下私募股权投资部门--中信资本已完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆。