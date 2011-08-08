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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 08:25 BJT

〔日本数据〕7月银行放款馀额较上年同期下降0.5%--央行

路透东京8月8日电---日本央行周一公布数据显示,日本主要银行7月银行放款馀额较上年同期下降0.5%,为连续第20个月减少.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为455.07兆(万亿)日圆.

扣除注销坏帐等特殊因素後的放款馀额较上年同期下降0.2%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):

7月 6月 5月

含信金银行 -0.5 -0.6 -0.8

不含信金银行 -0.6 -0.6 -0.8

银行持有的商业票据馀额 -2.6 -0.0 -2.5

参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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