〔日本数据〕7月银行放款馀额较上年同期下降0.5%--央行

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月8日电---日本央行周一公布数据显示,日本主要银行7月银行放款馀额较上年同期下降0.5%,为连续第20个月减少.
包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为455.07兆(万亿)日圆.
扣除注销坏帐等特殊因素後的放款馀额较上年同期下降0.2%.
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):
7月 6月 5月
含信金银行 -0.5 -0.6 -0.8
不含信金银行 -0.6 -0.6 -0.8
银行持有的商业票据馀额 -2.6 -0.0 -2.5
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--编译 杜明霞;审校 吴云凌
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