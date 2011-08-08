《一周经济焦点》1937年的挫败感再度降临,惶惶中鲜有举措能扭转乾坤

记者 Emily Kaiser 编译 高琦

路透新加坡8月8日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克是一位研究1930年代大萧条的专家,他曾经允诺称央行不会重犯1937年的错误,即不会急于收紧货币政策而导致经济萎靡的时间延长.

迄今为止,贝南克都信守了他的诺言,指标利率自2008年末以来就一直保持在近零水平未动,在此期间美联储的资产负债表规模则增加了逾两倍,达到2.85万亿(兆)美元.但需要指出的是,政府的减支举措可能最终给经济带来降温效应,正如收紧货币政策可能引发的副作用一样.而要应对这种局面,贝南克可以说基本上是无能为力.

回顾1937年时的情况,美国经济之前曾经连续三年快速增长,主要归功于政府为结束始于1929年的大萧条而推出的大量建设项目.

当时,美联储严格控制信贷,导致联邦政府支出下降了10%.之後,美国经济在1938年再度萎缩,失业率也攀升.

美联储将于周二召开新一次的货币政策决议会议,值此之际有关美国可能再次滑入衰退的忧虑正日渐加剧,而且欧洲的债务危机也趋于恶化.标准普尔周五调降美国信贷评级的行动更是带来了新的不确定因素.

贝南克能够采取的举措非常有限.

IHS Global Insight的首席美国经济学家Nigel Gault表示,美联储或者承诺将继续维持指标利率在近零水准,或者使资产负债表规模在比投资者预期更长的时期内保持在庞大水平.再或者,美联储不得不进一步买入美国公债.

"上述任何一种举措都很难起到扭转乾坤的作用,"Gault说道,"美联储若采取这些手段,并非是因为笃定这样做将带来明显的效果,而是因为他们觉得在这样的市场环境下必须要做点什麽."

Gault认为,美国再度陷入衰退的机率为40%.

不过,周五出炉的美国非农就业报告稍微缓解了有关衰退的忧虑情绪.数据显示,美国7月新增11.7万个就业岗位,远高于6月.6月就业岗位从前值的增加1.8万个上修为增加4.6万个.7月失业率从9.2%略降至9.1%,但这主要是源于有人员退出寻找工作的劳动力大军.[ID:nCN1880057]

"我不认为就业报告预示是经济形势好转,不过该数据到确实部分压制了有关美国正滑入衰退的争论."RBC Capital Markets的首席美国经济学家Tom Porcelli表示,"正如此前所说过的,经济发展仍面临大量阻力,比如欧洲方面.6月的就业数字被上修,也是个很令人鼓舞的迹象.可以说,这份报告将我们从边缘略微拉回来了一些."