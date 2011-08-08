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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 08:14 BJT

〔东京汇市〕欧洲央行买债计划提振欧元,美国评级遭降令美元走势动荡

* 欧洲央行称,将积极买入债券以支持金融市场

* G7确认将支持金融稳定

* 美元兑瑞郎在美国信用评级遭调降後触及纪录低位

* 风险规避情绪令商品货币承压

路透悉尼/惠灵顿8月8日电---欧元周一在亚洲交易时段上涨,此前欧洲央行(ECB)宣布采取措施缓解欧元区债市的紧张状况,与此同时七国集团(G7)也再度宣称将支持金融市场的稳定和成长.

但美元兑瑞郎徘徊在纪录低位,此前评级机构标准普尔于周五调降美国信用评级.

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