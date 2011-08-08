〔东京汇市〕欧洲央行买债计划提振欧元,美国评级遭降令美元走势动荡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧洲央行称,将积极买入债券以支持金融市场
* G7确认将支持金融稳定
* 美元兑瑞郎在美国信用评级遭调降後触及纪录低位
* 风险规避情绪令商品货币承压
路透悉尼/惠灵顿8月8日电---欧元周一在亚洲交易时段上涨,此前欧洲央行(ECB)宣布采取措施缓解欧元区债市的紧张状况,与此同时七国集团(G7)也再度宣称将支持金融市场的稳定和成长.
但美元兑瑞郎徘徊在纪录低位,此前评级机构标准普尔于周五调降美国信用评级.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。