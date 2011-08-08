《即时观点》七国集团声明称必要时准备采取措施,稳定外汇市场

此外,欧洲央行(ECB)料将买入意大利与西班牙债券,以缓解冲击到欧元区大型经济体的债务危机.

太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian):

G7的声明似乎不会影响市场走势.市场的关注重点仍是标普调降美国评级所引发的反应,标普与美国财政部之间的公开冲撞,政治交锋,以及欧洲央行(ECB)的声明.