《即时观点》七国集团声明称必要时准备采取措施,稳定外汇市场

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月7日电---日本财务大臣野田佳彦周日表示,七国集团(G7)称如果情况需要,将准备干预外汇市场,且市场对美国公债的信心没有改变.
此外,欧洲央行(ECB)料将买入意大利与西班牙债券,以缓解冲击到欧元区大型经济体的债务危机.
以下为分析师言论摘要
太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian):
G7的声明似乎不会影响市场走势.市场的关注重点仍是标普调降美国评级所引发的反应,标普与美国财政部之间的公开冲撞,政治交锋,以及欧洲央行(ECB)的声明.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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