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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 08:17 BJT

《即时观点》七国集团声明称必要时准备采取措施,稳定外汇市场

路透纽约8月7日电---日本财务大臣野田佳彦周日表示,七国集团(G7)称如果情况需要,将准备干预外汇市场,且市场对美国公债的信心没有改变.

此外,欧洲央行(ECB)料将买入意大利与西班牙债券,以缓解冲击到欧元区大型经济体的债务危机.

以下为分析师言论摘要

太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian):

G7的声明似乎不会影响市场走势.市场的关注重点仍是标普调降美国评级所引发的反应,标普与美国财政部之间的公开冲撞,政治交锋,以及欧洲央行(ECB)的声明.

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