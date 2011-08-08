〔全球经济〕美欧要对世界经济复苏负起政治责任--中国人民日报

路透北京8月8日电---中国官方媒体人民日报周一发表评论文章称,美欧要对世界经济复苏负起政治责任,否则将严重影响世界经济发展.

文章认为,人们对西方国家政治决断力的担忧在加重,这也严重影响了全球投资者对世界经济复苏的信心,加剧了市场的动荡.

"如果美欧等发达国家不负起责任,为一己之私利而不停地折腾,必然严重妨碍世界经济稳定发展.即便成长中的中国和其他新兴市场国家能够维持本国经济较快发展,也无法将世界经济彻底推上坦途."评论称.

上周,美国终于脱离违约边缘,总统奥巴马签署法案:力争在未来10年削减2.1万亿(兆)美元的财政赤字.但减赤力度仍未达到评级机构预期,之後三大评级机构之一的标准普尔宣布调降美国长期信用评等一个级距至AA+,宣告美国丧失顶级AAA主权评级.[ID:nCN1880785]

文章最後强调,只要西方国家不随意推卸责任,拿出快刀斩乱麻的决心和勇气,加强与发展中国家的政策协调,世界经济有望走上稳定的复苏轨道.信心来自于对现实的准确判断,也来自于坚定的政治决断力.

稍早中国另一官方媒体--新华社亦表示,美国不可以让全球经济被选票政治绑架.

美国下一届总统大选将在15个月之後举行,调降评级和债务议题将成为竞选辩论的主要议题.

人民日报称,随着美国等国的政治周期开始进入大选阶段,政局前景更加摇摆不定,民粹主义、保守主义有可能疯狂滋长.并称,现在西方美欧国家面对的困局既是经济政策的挑战,更是政治体制的考验.(完)